'Racistische uitingen Baudet en andere FVD'ers in appgroepen'

In de groepen gaat het onder meer over het verschil in IQ tussen witte mensen, "African Americans" en "Hispanics". Baudet zegt daarover: "100 is het GEMIDDELDE. Dus blank 110, hispanic 90, african 75 oid." Statenlid Andreas Bakir, nummer 17 op de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen, zegt: "Ik haat negers niet ze hoeven niet allemaal dood ofzo. Ik heb wel een voorkeur of mag dat ook niet meer? Ik heb geen last van de negers in Afrika als ze maar daar blijven."

Baudet vraagt in de groep ook "Wil jij dat je zus met een neger thuiskomt?", waarop nummer zes op de lijst, Gideon van Meijeren, antwoordt: "Hell no".

Turken en Marokkanen

Van Meijeren oppert ook dat "de mens van nature racistisch" is. Volgens Bakir zijn vooral Turken en Marokkanen racistisch. "De negers lachen ons uit en zijn van mening dat de blanke man een mietje is en dat zij superieur zijn", voegt hij daaraan toe.

In de WhatsApp-groepen wordt ook gescholden met het woord 'homo', schrijft EW. Baudet redeneert in een bericht dat de openstelling van het "normale, heteroseksuele huwelijk" aan stellen van het gelijke geslacht er uiteindelijk toe leidt "dat vrouwen hun eigen achternaam houden, kinderen mogen 'kiezen' en mensen uiteindelijk überhaupt niet meer trouwen.