Nederlandse zangeres Klaasje Meijer gaat weg bij K3

Kinderpoptrio K3 moet na dit jaar verder zonder Klaasje Meijer. De Nederlandse zangeres stapt in het najaar na meer dan vijf jaar uit de groep, werd dinsdag bekendgemaakt.

Voor Meijer is het moment aangebroken ‘om haar horizon te verbreden en haar vleugels uit te slaan”, vertelde ze. Wat ze precies gaan doen weet ze nog niet. ‘Graag wil ik blijven acteren en presenteren, want daar word ik heel gelukkig van. Ook zal muziek een rol blijven spelen in mijn leven, omdat mijn hart daar ligt.’

Meijer maakt sinds november 2015 deel uit van K3. Ze won toen samen met de Vlaamse zangeressen Hanne Verbruggen en Marthe De Pillecyn de finale van de talentenshow K3 zoekt K3. Zij hebben beiden aangegeven wel door te willen.

Nieuw lid

Studio100 gaat op zoek naar een nieuw lid voor K3. Mogelijk gebeurt dat opnieuw via een tv-programma. Kandidaten kunnen zich vanaf dinsdag online melden. Dat hoeft niet per se een vrouw te zijn, werd dinsdag aangekondigd.

K3 bestaat al sinds eind jaren negentig en bestond oorspronkelijk uit Karen Damen, Kristel Verbeke en Kathleen Aerts. De groep had eigenlijk de Vlaamse tegenhanger van de Spice Girls moeten worden maar werd vooral populair bij kinderen. In snel tempo veroverde K3 Vlaanderen en later ook Nederland met vele hits, maar ook met musicals en films.