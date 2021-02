Bestuur blijft bij standpunt: geen Elfstedentocht in pandemie

Ook nu de schaatskoorts sterk oploopt in Nederland, blijft het bestuur van de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden vierkant achter het eerder ingenomen standpunt staan: een Elfstedentocht is niet mogelijk in de huidige pandemie. ‘Voor 100 procent, daar is geen twijfel over mogelijk”, zegt voorzitter Wiebe Wieling tegen het ANP.

‘Maandag is de Vierdaagse in Nijmegen afgelast. Voor de goede orde, dan hebben we het over juli. Als je weet wat het betekent om toertochten toe te staan gelet op het coronavirus, dan moet je je eerst wel drie keer achter je oren krabben of je dat wel wilt doen. Een Elfstedentocht in deze situatie, met een miljoen bezoekers, 25.000 deelnemers en duizenden vrijwilligers en bewegingen van mensen door het land, dat kan gewoon niet. Dat snapt denk ik ieder redelijk weldenkend mens.’

Wieling: ‘We begrijpen de bewegingen die in Nederland nu rond de Elfstedentocht plaatsvinden. Maar daar kunnen wij niet zoveel mee. Of een alternatieve versie uitgesloten blijft? Dat is geen Elfstedentocht. Ook daar is bij ons niks in veranderd.’