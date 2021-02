Bondgenoot Navalni roept op tot protest in tuinen

Een bondgenoot van de onlangs veroordeelde Kremlincriticus Aleksej Navalni roept Russen op om zondagavond in de eigen tuinen te protesteren tegen de regering en de celstraf van Navalni. Leonid Volkov vraagt alle demonstranten om de zaklamp op de mobiele telefoon aan te zetten als ze protesteren.

De afgelopen weken zijn bij grootschalige demonstraties door heel Rusland duizenden mensen opgepakt. De nieuwe vorm van demonstreren is erop gericht om de politie niet dichterbij te laten komen zodat mensen niet worden opgepakt. Dit werd eerder gedaan in Wit-Rusland.

Het protest begint om 18.00 uur Nederlandse tijd (20.00 uur in Moskou) en moet een kwartier duren. Volkov wil zich met dit protest vooral richten op sociale media. Hij roept deelnemers aan de demonstratie op om foto’s te maken en die op sociale media te plaatsen. Hij hoopt dat mensen zo zien dat veel Russen verandering willen.

Navalni is een grote criticus van president Vladimir Poetin. Navalni zit nu vast vanwege het schenden van de voorwaarden van zijn voorwaardelijke vrijlating, maar volgens zijn aanhangers was het een politiek proces. Hij moet zeker twee jaar en acht maanden de cel in.