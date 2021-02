Commercieel coronalab moet onmiddellijk dicht

De commerciële coronatester PCRtestNederland mag voorlopig niet meer vaststellen of mensen het coronavirus onder de leden hebben. Het lab moet per direct dicht, op bevel van de toezichthouder, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Het is de eerste keer dat de inspectie zo’n straf oplegt. De zestien teststraten van het bedrijf mogen wel openblijven.