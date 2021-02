Automakers Honda en Nissan herstellen sneller van crisis

De Japanse automakers Honda en Nissan herstellen sneller dan verwacht van de coronacrisis. De automakers verhoogden de verwachtingen voor het lopende financiële boekjaar. Daarmee lijken ze minder last te hebben van de chiptekorten in de autosector die bij andere merken zorgen voor productievertragingen.

Wereldwijd kampen steeds meer automakers met chiptekorten. Dit komt vooral doordat de crisis de verkoop van apparaten voor thuisgebruik heeft aangejaagd. Daardoor verdwijnen veel van de beschikbare chips in computers, tablets en andere elektronica. Maar de chips zijn ook essentieel voor moderne auto’s die steeds meer slimme toepassingen hebben.

In de twaalf maanden tot en met maart rekent Honda nu op een winst voor belastingen, rente en eenmalige posten van 520 miljard yen (4,1 miljard euro). Dat was bij een eerder raming nog 420 miljard yen. Nissan, dat volop in een reorganisatie zit, rekent op een verlies van 530 miljard yen in zijn boekjaar. Dat is veel minder dan eerder voorzien. Daarbij valt op dat Nissan ook werk maakt van het verlagen van zijn schulden.

Verkoop van nieuwe modellen

Honda moet het momenteel vooral hebben van de verkoop van nieuwe modellen als de Vezel, Civic en MDX. De vraag is in hoeverre tekorten aan chips de productie nog in de weg zal zitten. Honda zag de verkopen in het slotkwartaal van 2020, het derde van zijn boekjaar, met slechts 0,6 procent stijgen tot 3,8 biljoen yen. Daarnaast gaf het bedrijf minder geld uit aan onderzoek en ontwikkeling en profiteerde het ook van gunstige wisselkoerseffecten en kostenbesparingen. Dat zorgde voor een fors hoger resultaat.

Nissan schrapt als onderdeel van de besparingen een vijfde van zijn productiecapaciteit. Daarbij komen in de achttien maanden tot november 2021 een dozijn nieuwe modellen op de markt. De nieuwe Nissans die al zijn gelanceerd werden onder andere in de Verenigde Staten goed ontvangen, waardoor de automaker de wereldwijde verkoopdaling wist te beperken tot 10 procent. Nissan zag de omzet in het derde kwartaal van zijn boekjaar met 11 procent zakken tot 2,2 biljoen yen.

Kenners vrezen dat het herstel van de automarkt door de chiptekorten trager zal verlopen. Sluitingen van fabrieken en showrooms als onderdeel van maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen zaten de autoverkopen vorig jaar stevig in de weg.