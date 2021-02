Senaatsleiders akkoord over procedure impeachment Trump

Leiders van de Democraten en Republikeinen in de Amerikaanse Senaat hebben maandag een overeenkomst gesloten over de regels die van toepassing zullen zijn tijdens het impeachmentproces dat dinsdag begint tegen de voormalige Amerikaanse president Donald Trump.

Het proces begint volgens Amerikaanse media met een debat van vier uur over de vraag of de procedure grondwettelijk is. Volgens de advocaten van Trump is dit niet het geval, omdat hij geen president meer is. Na het debat volgt een stemming, waarbij naar verwachting een meerderheid van de Senaat zal aangeven dat het proces juridisch door de beugel kan.

De Democratische aanklagers en de advocaten van Trump krijgen ieder zestien uur de tijd om hun zaak te bepleiten. Het is onduidelijk of beide partijen die tijd ook volledig gaan benutten. Het proces gaat ook komend weekend verder. Een advocaat van de oud-president had aanvankelijk gevraagd het proces zaterdag te laten stilleggen vanwege de sabbat, maar kwam daar later op terug.

Onduideljik

Onduidelijk is of ook getuigen worden opgeroepen. Daar kan nog over worden gestemd. Trump komt volgens zijn advocaten niet vrijwillig getuigen, maar er zou besloten kunnen worden om hem te dagvaarden. Senatoren krijgen ook zelf de mogelijkheid om vragen te stellen aan de advocaten of aanklagers, die impeachmentmanagers worden genoemd.

‘Met deze regels zal het proces zijn doel bereiken, de waarheid en verantwoordelijkheid achterhalen”, zei de Democraat Chuck Schumer bij CNN. De Senaat moet dinsdag nog wel instemmen met de procedure.

Het impeachmentproces tegen Trump werd in gang gezet na de bestorming van het Capitool vorige maand. De oud-president zou hebben aangezet tot een opstand. Om Trump schuldig te bevinden moet een twee derde meerderheid in de Senaat hiermee instemmen. De verwachting is dat dit aantal niet gehaald zal worden.