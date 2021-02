Kamer wil dat kabinet Armeense genocide erkent

Tussen 2015 en 2017 werden door het Ottomaanse Rijk zo’n anderhalf miljoen Armeniërs en andere leden van christelijke minderheden vermoord. Sinds 2018 erkent de Tweede Kamer dat als een volkerenmoord, maar het kabinet spreekt nog altijd van ‘de kwestie van de Armeense genocide”, omdat de term erg gevoelig ligt bij NAVO-bondgenoot Turkije.

‘Die schroom is absurd”, vindt Voordewind. ‘Ook in 2021 voelen de Armeniërs de dreiging van het Turkije van Erdogan.’ Hij wijst erop dat de Turken vorig jaar nog Azerbeidzjan steunden in de gewapende strijd tegen de Armeniërs in de regio Nagorno-Karabach.

‘Om verzoening te bevorderen en herhaling in de toekomst te voorkomen, is het allereerst van groot belang dat landen zich helder uitspreken”, zegt Voordewind. ‘Een ruime Kamermeerderheid roept de Nederlandse regering op dit eindelijk te doen.’