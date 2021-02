FNV: actie werknemers Schiphol voor betere werkomstandigheden

‘Schiphol schuift haar verantwoordelijkheid keer op keer af op de bedrijven die ze inhuurt. Dat moet stoppen”, zegt campagneleider FNV Schiphol Joost van Doesburg. ‘Schiphol bepaalt de voorwaarden voor die bedrijven, dus Schiphol moet zorgen voor goede werkomstandigheden.’

Volgens FNV gaat het om de werkomstandigheden van beveiligers, afhandelaars en schoonmakers. ‘Wij hebben de directie toen tot 1 februari gegeven om in actie te komen. Het enige wat we horen is dat we niet bij hen moeten zijn, maar bij de bedrijven waaraan ze het werk uitbesteden”, aldus Van Doesburg.

Hoe de acties op 2 maart er precies uit gaan zien, is nog niet bekend. Werkonderbrekingen behoren tot de mogelijkheden.