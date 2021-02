Nieuwe protesten in Myanmar ondanks waarschuwingen van het leger

Veel demonstranten hebben zich dinsdag ondanks waarschuwingen van het leger op straat verzameld in Yangon, de grootste stad van Myanmar. Het leger had maandag met ‘actie’ gedreigd, in het geval dat inwoners van Myanmar in grote groepen bijeen zouden blijven komen.

Sinds militairen begin deze maand een coup pleegden en onder anderen regeringsleider Aung San Suu Kyi oppakten, wordt er veelvoudig geprotesteerd in het land. Honderdduizenden kwamen de afgelopen dagen bijeen in de grote steden. Vooral in de gemeentes San Chaung en Kamayut vonden veel demonstraties plaats.

Het leger waarschuwde maandag op de staatstelevisie ‘actie’ te ondernemen tegen vergrijpen ‘die stabiliteit in Myanmar zouden verstoren, voorkomen of verwoesten”. Samenscholing is op bepaalde plekken verboden en er geldt een avondklok.

Leraren

In San Chaung hebben tientallen leraren zich op de hoofdweg verzameld. Ze houden drie vingers in de lucht als gebaar om het leger uit te dagen. Ook dragen ze spandoeken met teksten zoals ‘Wij zijn leraren, wij willen gerechtigheid’ en roepen ze leuzen als ‘Laat Aung San Suu Kyi vrij!”.

In de hoofdstad van Myanmar Naypyitaw heeft de politie voor de tweede dag op rij een waterkanon ingezet om de protesterende menigte uit elkaar te drijven. Op beelden op sociale media is te zien dat dit nog niet lijkt te lukken. Ook in de stad Bago vuurt de politie met een waterkanon op de demonstranten.

Inreisverbod

De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern heeft dinsdag tijdens een persconferentie aangekondigd dat de regering van Nieuw-Zeeland alle politieke en militaire banden met Myanmar op hoog niveau beëindigt. Ook voert het land een inreisverbod voor militaire leiders in en projecten die de nieuwe regering ten goede komen worden niet langer gefinancierd.

De minister van Buitenlandse Zaken Nanaia Mahuta liet in een verklaring weten dat Nieuw-Zeeland de geldigheid van de door het leger geleide regering in Myanmar niet erkent. Mahuta roept het leger op om alle opgepakte politieke leiders onmiddellijk vrij te laten en de burgerregering te herstellen.