Historisch tweede proces tegen Trump begint in Senaat

Het historische tweede proces tegen Donald Trump begint dinsdag in de Amerikaanse Senaat. Die moet besluiten of de oud-president zich schuldig heeft gemaakt aan het aanzetten tot een opstand in de aanloop naar de bestorming van het parlementsgebouw op 6 januari.

Volgens CNN begint het impeachmentproces om 13.00 uur, 19.00 uur in Nederland. Er wordt rekening gehouden met een kort proces. Dat kan volgens sommige politici al binnen een week achter de rug zijn.

Het proces zal beginnen met een debat van vier uur over de vraag of de procedure grondwettelijk is. Volgens de advocaten van Trump is dit niet het geval, omdat hij geen president meer is. De Democratische aanklagers en de advocaten van Trump krijgen vervolgens ieder zestien uur de tijd om hun zaak te bepleiten. Ook kunnen er verdere debatten plaatsvinden en kan worden gestemd over het oproepen van getuigen.

Rellen in het Capitool

Trump moet zich verdedigen tegen de beschuldiging dat hij zijn achterban heeft opgehitst in de aanloop naar de rellen in het Capitool. Hij hield na de presidentsverkiezingen van 3 november zonder bewijs vol dat hij door fraude had verloren. Aanhangers drongen vervolgens het Capitool binnen toen daar de overwinning werd bekrachtigd van de Democraat Joe Biden. Er vielen vijf doden.

Het proces is om meerdere redenen historisch. Trump kreeg als enige president twee keer te maken met een impeachmentprocedure. Ook gaat hij de geschiedenis in als de eerste oud-president die wordt vervolgd door het Congres. De kans dat het ook tot een veroordeling komt, wordt klein geacht. De Democratische senatoren hebben dan de steun nodig van zeker 17 Republikeinse collega’s.