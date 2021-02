Weekcijfers RIVM vertekend door sluiten teststraten om winterweer

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt dinsdag hoeveel nieuwe coronagevallen in de afgelopen week zijn geregistreerd. Het aantal zal lager liggen dan dat van vorige week, maar dat komt vooral doordat de teststraten zondag dicht waren vanwege het winterweer. Op maandag waren veel locaties weer open, maar het is niet bekend hoeveel mensen vanwege de sneeuw hebben besloten toch maar niet naar een teststraat te gaan. Daardoor is het moeilijk om aan de hand van de weekcijfers vast te stellen hoe de uitbraak in Nederland ervoor staat.

Het RIVM meldde vorige week dat het 28.628 meldingen van positieve tests had gekregen in de zeven dagen ervoor. Voor het eerst sinds begin oktober bleef het weekcijfer onder de 30.000. Het was de zesde week op rij waarin het aantal positieve tests daalde. Die daling komt door de coronamaatregelen van half december, maar het cijfer had nog lager kunnen zijn als de Britse variant er niet was geweest, aldus het RIVM.

In de zes dagen na die update zijn 22.911 bevestigde besmettingen gemeld. Tussen zondagochtend en maandagochtend kwamen er 2273 gevallen bij. Het RIVM verwacht dat de sluiting van de teststraten ook dinsdag en woensdag terug te zien is in de cijfers.

Stijgen

Het RIVM vreest dat het aantal coronagevallen in de loop van februari weer gaat stijgen vanwege de Britse, Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse varianten. Dat kan leiden tot nieuwe drukte in de ziekenhuizen.

In de weekcijfers meldt het RIVM dinsdag ook hoeveel coronapatiënten afgelopen week zijn opgenomen in ziekenhuizen (vorige week 1216) en hoeveel sterfgevallen zijn gemeld (vorige week 448). Het reproductiegetal stond vorige week een fractie onder de 1. Dat getal geeft aan hoe snel het virus zich verspreidt onder de bevolking.