Woningen ontruimd bij complexe woningbrand in Rotterdam

De brandweer heeft bij een complexe woningbrand in een flatgebouw op de Spuikreek in Rotterdam meerdere woningen ontruimd. In totaal zijn 24 bewoners van twaalf appartementen elders opgevangen. Drie bewoners van de woning waar de brand was uitgebroken zijn naar het ziekenhuis gebracht om nagekeken te worden.

De brandweer was rond 02.00 uur in de nacht van maandag op dinsdag met meerdere blusauto’s opgeroepen naar de brand in een woning op de achtste etage van een flatgebouw van twaalf verdiepingen in de regio IJsselmonde. De bovenliggende woningen zijn allemaal ontruimd, zei de woordvoerder van de veiligheidsregio. Omstreeks 03.30 uur kon de veiligheidsregio melden dat de brand uit was.

Mede omdat er meerdere woningen ontruimd moesten worden, was opgeschaald naar zeer grote brand. Dat was ook gedaan vanwege de kou, zei de woordvoerder.

Het Rode Kruis heeft voor de opvang van de 24 bewoners gezorgd met bedden en dekens. Zij zijn opgevangen in sporthal De Enk in Rotterdam-Vreewijk.