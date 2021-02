‘Langste beursrally op Wall Street sinds augustus’

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn maandag opnieuw met winsten gesloten. De brede S&P 500-index op Wall Street pluste zelfs voor de zesde handelsdag op rij en kwam uit op een nieuw record. Volgens kenners is in New York momenteel sprake van de langste beursrally sinds augustus.

Beleggers lijken erop te vertrouwen dat de extra 1,9 biljoen dollar aan coronasteun, die president Joe Biden heeft toegezegd, in aantocht is. Ook is op de financiële markten positief gereageerd op cijfers waaruit blijkt dat er relatief gezien minder nieuwe virusbesmettingen bijkomen in de Verenigde Staten.

De S&P 500 eindigde 0,7 procent hoger op 3915,59 punten. Ook de bekende Dow-Jonesindex zat duidelijk in de lift, met een plus van 0,8 procent tot 31.385,76 punten. Techbeurs Nasdaq dikte 1 procent aan tot 13.987,64 punten.

Apple

De Amerikaanse Senaat en het Huis van Afgevaardigden stemden vrijdag al in met een begrotingsresolutie die de Democraten in staat stelt om het nieuwe hulppakket zonder steun van de Republikeinen door het Congres te loodsen. Het duurt waarschijnlijk nog een paar weken voor de uiteindelijke wet is opgesteld. Volgens Biden is de steun hard nodig om de Amerikaanse economie door de crisis te helpen.

Apple ging maandag een fractie hoger de handel uit. Beleggers verwerkten een verklaring van de Zuid-Koreaanse automakers Hyundai en Kia dat er geen gesprekken worden gevoerd met het Amerikaanse technologieconcern over een mogelijke samenwerking. In de afgelopen weken gingen er geruchten dat de autobouwers samen met Apple zelfrijdende elektrische auto’s zouden gaan ontwikkelen.

Tesla

Speelgoedmaker Hasbro was daarnaast met resultaten naar buiten gekomen. Die konden beleggers niet bekoren en het aandeel werd ruim 4 procent lager gezet. Ook was er veel aandacht voor maker van elektrische auto’s Tesla, die dik 1 procent won. Tesla heeft 1,5 miljard dollar geïnvesteerd in bitcoins en wil de cryptomunt gaan accepteren als betaling voor producten.

Door dat laatste nieuws steeg de waarde van de bitcoin tot zo’n 44.000 dollar. De euro was 1,2050 dollar waard, tegen 1,2043 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 2,2 procent tot 59,07 dollar. Brentolie kostte ook 2,2 procent meer, op 60,67 dollar per vat.