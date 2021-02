Eiffeltoren verschiet van kleur voor Olympische Spelen

Een van de beroemdste symbolen van Parijs, de 324 meter hoge Eiffeltoren, verschiet van kleur voor de Olympische Spelen van 2024 in de Franse hoofdstad. De nu nog grotendeels bruine ‘ijzeren dame’ krijgt geleidelijk de okergele kleur die de ontwerper van de toren, Gustave Eiffel, al in 1907 wilde, melden Franse media.

Met de nieuwe kleur zal het monument tijdens de Spelen een enigszins ‘gouden’ uitstraling hebben, aldus de exploitant. Het eerste deel van de ‘verjongingskuur’ moet november volgend jaar zijn voltooid. Het gaat om de zijde die het meest is blootgesteld aan het weer. Daarna volgt de rest. Het is de twintigste grote schilderbeurt voor de toren die sinds de opening in 1889 ruim 300 miljoen bezoekers heeft getrokken. Door de coronacrisis is de toren sinds eind oktober echter gesloten.