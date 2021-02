Verdedigers Trump: bestorming al gepland voor toespraak president

Voormalig Amerikaans president Trump heeft helemaal niets te maken met de bestorming van het Amerikaanse parlement in Washington. De nationale recherche FBI bevestigt dat de aanval van 6 januari op het Capitool al enkele dagen eerder was gepland, stellen de advocaten van de oud-president. Volgens hen is er geen verband tussen de rellen en de toespraak die Trump kort voor de stormloop bij het parlementsgebouw hield.