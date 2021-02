Vaccinatie met AstraZeneca begint in Zeeland

Het coronavaccin is ook bestemd voor drie groepen met medische risico’s: mensen met het syndroom van Down, mensen met morbide obesitas en mensen die door een neurologische aandoening moeite hebben met ademhalen. Ook de medewerkers van de huisartsenpraktijken kunnen dat middel krijgen ‘in het kader van wie vaccineert wordt eerst zelf gevaccineerd”.

Het vaccin is nog beperkt beschikbaar. Daarom kan het tot in maart duren voor elke huisartsenpraktijk in Nederland bevoorraad is.

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid besloot vorige week dat het coronavaccin van AstraZeneca ook wordt toegediend aan mensen die in verpleeghuizen, gehandicaptenzorg en wijkverpleging werken. Die vaccinaties gaan via de GGD’en en beginnen voor zover bekend half februari.