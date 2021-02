Rijkswaterstaat: nog steeds gevaarlijk op de weg

In grote delen van het land is het nog steeds gevaarlijk op de snelwegen als gevolg van sneeuw- en ijsresten. Rijkswaterstaat roept weggebruikers op de hele dag rekening te houden met gevaarlijke rijomstandigheden.

Met name in het noorden, maar ook in het midden van het land zijn de wegen op veel plaatsen nog niet vrij van sneeuwresten en ijsplaten. Voor het uiterste zuiden, Zeeland en Limburg, gelden al wat betere omstandigheden omdat daar de sneeuw- en ijsvorming al grotendeels van de weg is.

Het advies aan weggebruikers is de weersverwachting en de verkeersinformatie goed in de gaten te houden en de rijstijl aan te passen. Dat houdt in: langzaam rijden, afstand houden, niet onnodig van rijstrook wisselen en rustig remmen.

Rijkswaterstaat heeft sinds zaterdagavond bijna 50 miljoen kilo zout gestrooid. Dat is een record in één weekend. Er zijn 546 strooiwagens met sneeuwschuiver en 350 losse sneeuwschuivers ingezet.