NS zet nog steeds alleen stoptreinen in

NS kan maandagmiddag nog geen zekerheid geven op welke trajecten er hoe vaak een trein gaat of wanneer er weer intercity’s worden ingezet. ‘We werken er samen met ProRail hard aan om op zoveel mogelijk trajecten twee sprinters per uur te rijden. Door sprinters te rijden kunnen we zoveel mogelijk reizigers naar hun bestemming te brengen. We houden de weersvoorspellingen nauwgezet in de gaten.’ Reizigers wordt aangeraden alleen noodzakelijke reizen te maken en voor vertrek de actuele reisinformatie te checken of anders een alternatief te zoeken.

Sneeuw en wind veroorzaken problemen met de wissels. Onderhoudsteams van spoorbeheerder ProRail hebben de hele nacht gewerkt om maandag treinen te kunnen laten rijden, maar er blijven wisselstoringen. Ook zondag waren de storingsploegen al druk met het vrijmaken van de wissels. De aanhoudende wind blaast steeds nieuwe sneeuw in de wissels.