Treinen van Keolis en Arriva rijden weer in delen van Nederland

Bijna alle treinen van Keolis en Arriva rijden weer in het oosten van Nederland. Alle sprinters rijden volgens de normale dienstregeling, maar niet alle intercity’s rijden.

Op de trajecten Zwolle-Kampen en Zutphen-Hengelo-Oldenzaal rijden de Keolis-treinen volgens de normale dienstregeling. Tussen Zwolle, Hengelo en Enschede rijden alleen maar sprinters. De vervoerder waarschuwt reizigers dat er nog wel vertraging kan zijn door het winterweer.

De treinen van Arriva rijden weer normaal in Limburg. In Overijssel, Drenthe en Gelderland rijden er minder treinen dan normaal. In Gelderland rijdt Arriva alleen op de trajecten Winterswijk-Zutphen en Doetinchem-Arnhem. Tussen Zwolle en Mariënberg, Mariënberg en Emmen en Almelo en Mariënberg rijden er minder treinen dan normaal.

In Friesland en Groningen rijden nog geen Arriva-treinen. In Noord-Brabant, Zuid-Holland, Limburg en Flevoland rijden alweer een aantal bussen van Arriva.

De bussen van Keolis rijden nog niet. Om 13.00 uur bepaalt de vervoerder of er vanaf 14.30 uur weer bussen kunnen gaan rijden.