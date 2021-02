Meldpunt voor schoolsluiting wegens corona heropend

Basisscholen en scholen in het speciaal onderwijs die tijdelijk sluiten wegens het coronavirus moeten zich weer melden bij een speciaal meldpunt, maakte de onderwijsinspectie bekend. De maatregel volgt nadat basisscholen en scholen in het speciaal onderwijs maandag weer opengingen.

‘Scholen worden dringend opgeroepen om het te melden als een school of locatie nog niet opengaat, of als een school of locatie sluit, vanwege het coronavirus. Scholen die voor de lockdown al dicht waren en nu niet heropenen, worden ook verzocht dit te melden”, aldus de Inspectie van het Onderwijs.

In een aantal gevallen is melden niet nodig. Wanneer bijvoorbeeld een klas in quarantaine moet vanwege een besmetting, hoeft dit niet.

Volgens de inspectie geeft het meldpunt belangrijke informatie over de gevolgen van het coronavirus voor scholen en de continuïteit van onderwijs. Het meldpunt werd half oktober ook al ingevoerd.