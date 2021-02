PostNL: bezorgen van pakketten onmogelijk in delen van het land

Het is maandagochtend rond 10.15 uur in delen van Nederland niet mogelijk om post of pakketten te bezorgen. Dat meldt PostNL. ‘Veiligheid staat voorop en we gaan alleen de weg op als dat veilig kan”, zegt een woordvoerster. Volgens de pakketbezorger zijn grotere wegen in het land begaanbaar, maar lokaal zijn er plekken door de gladheid onbereikbaar.