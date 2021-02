Loonsverhoging voor beveiligers G4S op Schiphol

Beveiligers van G4S Aviation Security op Schiphol krijgen er per 1 januari dit jaar 2,5 procent loon bij als onderdeel van een nieuwe cao, meldde vakbond CNV. De ongeveer zeshonderd beveiligers bij G4S Aviation Security hebben al jaren een eigen cao. Die is iets beter dan de landelijke cao particuliere beveiliging.

De afgelopen week werd volgens CNV uitvoerig over nieuwe voorwaarden gesproken. Uitkomst daarvan is dat ook in 2022 en 2023 de lonen met 2,5 procent omhoog gaan, net als bij de landelijke beveiligings-cao.

De nieuwe cao heeft een looptijd van drie jaar tot 1 oktober 2023. CNV legt het cao-resultaat komende weken met een positief advies voor aan de leden.