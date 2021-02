14 doden en 170 vermisten na breuk gletsjer in India

Ten minste veertien mensen zijn omgekomen en zeker 170 anderen worden nog vermist na het afbreken van een stuk van een gletsjer in de Indiase Himalaya. Hierdoor ontstond zondag een verwoestende overstroming in de deelstaat Uttarakhand. Reddingsdiensten hebben tot nu toe vijftien mensen levend teruggevonden. Eerder was sprake van negen doden en 125 vermisten.