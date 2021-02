‘Coronacrisis legt liefdesleven deel jongeren stil’

Waar jongeren voorheen hun dates vooral op school, via vrienden en in het uitgaansleven ontmoetten, is dit door de coronamaatregelen minder mogelijk. Het aantal jongeren dat dates had, daalde van 51 procent voor de coronacrisis naar 21 procent tijdens de tweede lockdown. Het gebruik van datingapps is niet toegenomen tijdens de coronacrisis. Wel ontmoetten jongeren tijdens de tweede lockdown hun datepartner vaker via zo’n app (26 procent) dan voor corona (15 procent).

‘De beperking van sociale contacten van jongeren legt ook hun liefdesleven stil”, aldus onderzoeker Hanneke de Graaf van Rutgers. ‘Jongeren hebben daarom minder mogelijkheden om te experimenteren met en te genieten van seks, terwijl dat op deze leeftijd cruciaal is. Dit is extra zorgelijk, omdat dit nu al zo lang duurt. Tegelijkertijd zien we dat het welbevinden van jongeren afneemt, wat wellicht ook te maken heeft met het gemis aan liefde en seks.’

Eenzaam

In het onderzoek zegt een jongere: ‘Ik vind het jammer dat ik niet kan daten. Ik zou het leuk vinden om liefde te vinden, ik voel me best vaak eenzaam.’ Een ander zegt: ‘Corona heeft een grote invloed gehad op mijn liefdesleven. Ik werd begin dit jaar verliefd op een meisje. Afspreken kon niet. Deze band is zo verwaterd dat we elkaar niet meer spreken.’

Waar voor corona 67 procent van de singles aangaf recent seks te hebben gehad, was dat tijdens de tweede lockdown 52 procent. Binnen deze groep gaven zes op de tien aan de laatste keer gevreeën te hebben met een seksmaatje; iemand waar ze wel seks, maar geen relatie mee hebben. Voor corona was dat nog 28 procent.

Rutgers en Soa Aids Nederland maken zich zorgen over de gevolgen voor de seksuele ontwikkeling van jongeren. De organisaties roepen docenten op om met scholieren in gesprek te gaan over daten en seks tijdens de Week van de Liefde, die van 8 tot en met 12 februari op het voortgezet (speciaal) onderwijs en mbo georganiseerd wordt.