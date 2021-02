Geen winnaar presidentsverkiezingen Ecuador

De kans lijkt groot dat er een tweede verkiezingsronde nodig is om te bepalen wie de nieuwe president van Ecuador wordt. Volgens exitpolls die zondag zijn gepubliceerd wordt het dan een strijd tussen de socialist Andrés Arauz en de rechtse ex-bankier Guillermo Lasso.

Arauz, ex-minister onder voormalig president Rafael Correa, behaalde tussen de 34,9 en 36,2 procent van het aantal uitgebrachte stemmen. Lasso is goed voor 21 tot 21,7 procent, blijkt uit verschillende opiniepeilingen. De inheemse kandidaat Yaku Perez zou op de derde plaats zijn geëindigd met 16,7 tot 18 procent tijdens de presidentsverkiezingen waaraan een recordaantal van 16 kandidaten deelnam.

Arauz claimde echter dat hij de winnaar is. ‘We hebben gewonnen. Overweldigende triomf in alle regio’s van ons mooie land. Onze overwinning is 2 tegen 1 tegen de bankier”, twitterde de ex-minister. Maar hij zei te wachten met het vieren van de overwinning ‘tot de officiële resultaten naar buiten zijn gebracht”.

Dat er geen winnaar zou zijn na de eerste ronde was al verwacht. Daarvoor moet een kandidaat namelijk meer dan de helft van de stemmen of minstens 40 procent met een voorsprong van tien procentpunten halen. De tweede ronde vindt plaats op 11 april.