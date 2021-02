Ex-buitenlandminister VS George Shultz overleden

De Republikein Shultz, die in december zijn honderdste verjaardag vierde, was in de periode 1982-1989 een even invloedrijke als consequente buitenlandminister onder president Ronald Reagan. Eerder was hij al actief in de regering-Nixon als minister van Arbeid (1969-70) en later van Financiën (1972-74).

Shultz speelde in de jaren tachtig een cruciale rol bij de beëindiging van de Koude Oorlog. Zijn diplomatieke kwaliteiten om de spanning tussen de VS en Sovjet-Unie weg te nemen, werden alom geroemd. Vertrouwen vormde volgens de intelligente pragmaticus daarbij de kern van de zaak om iets te bereiken.