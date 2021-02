Zuid-Indiase film Pebbles wint Tiger Award R’dams filmfestival

De Zuid-Indiase film Pebbles heeft op het International Film Festival Rotterdam (IFFR) de Tiger Award in de wacht gesleept. De publieksprijs was voor Quo vadis, Aida? van de Bosnische filmmaker Jasmila Žbanić. De VPRO Big Screen Award ging naar El perro que no calla van Ana Katz uit Argentinië.

De jury was enorm onder indruk van de schijnbaar eenvoudige en bescheiden film van Vinothraj P.S. zo staat te lezen in het juryrapport over Pebbles. "Met een minimum aan middelen creëert de filmmaker maximale impact. Hij bereikt zijn doel met dezelfde overtuiging en vastberadenheid als zijn hoofdpersonen."

De Special Jury Awards gingen naar I Comete - A Corsican Summer van Pascal Tagnati en Looking for Venera van Norika Sefa.

De winnende films Pebbles, I Comete - A Corsican Summer en Looking for Venera zullen langer te bekijken zijn op de site van IFFR. Tijdens het festival konden de films gestreamd worden. Dit is nu verlengd tot komende dinsdag.

De jubileumeditie van het grootste filmevenement van Nederland speelt zich dit jaar vanwege de coronacrisis online af. Vijf Nederlandse films beleefden hun wereldpremière. Feast van Tim Leyendekker maakte kans op een Tiger Award. In de film belicht de debuterend regisseur de Groningse hiv-zaak, waarbij mannen tijdens feesten met voorbedachten rade werden gedrogeerd en geïnjecteerd met besmet bloed.

Van 2 tot 6 juni vindt het tweede deel van de jubileumeditie plaats. De organisatie belicht dan onder meer met een speciaal jubileumprogramma de lange en rijke geschiedenis van het IFFR. Ook staan er films in steden door heel Nederland gepland en een reeks openluchtpresentaties.