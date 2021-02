NS verwacht maandag ‘mondjesmaat’ treinen te laten rijden

‘Een veilige en betrouwbare reis van onze reizigers en medewerkers staat voorop. Daarom hebben NS en ProRail samen moeten besluiten vandaag geen treinen meer te rijden. Wij kunnen reizigers op dit moment nog geen zekerheid geven over het aantal treinen, de trajecten en de frequentie. Hiervoor zijn we afhankelijk van de verdere ontwikkeling van eventuele storingen op het spoor”, aldus de NS.

In het hele land treden sinds zondagochtend wisselstoringen op. ‘De wisselverwarming werkt, maar komt niet door de laag sneeuw. Hierdoor kunnen wissels niet meer bewegen. De storingsploegen van ProRail werken hard om dit op te lossen, maar de wind blaast de sneeuw weer terug in de wissels. De sneeuwval in combinatie met wind houdt de hele avond aan. De verwachting is dat we de storingen niet allemaal kunnen verhelpen en mogelijk kunnen de storingen zelfs terugkeren door dit specifieke weertype.’

NS noemt het lastig nu al een duidelijk beeld te geven over de situatie van maandag. ‘Voorop staat dat NS en ProRail zich tot het uiterste inspannen om storingen op te lossen zodat morgen treinen kunnen rijden.’