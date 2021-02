‘Mensen blijven dicht bij huis, niet heel druk in natuurgebieden’

Hoewel de sneeuw in de natuur prachtige beelden opleverde, was het zondag niet heel druk in de natuurgebieden. Volgens een woordvoerder van Staatsbosbeheer zijn mensen vooral in hun eigen buurt erop uitgegaan.

‘We hebben het idee dat mensen goed hebben geluisterd naar de waarschuwingen van de ANWB en het KNMI om niet de weg op te gaan. Het is ook flink koud. De meeste mensen genieten in de eigen omgeving met het gezin van de sneeuwpret. We hebben tot nu toe geen geluiden gehad van te drukke gebieden. Mensen zijn niet van heinde en verre gekomen om een gebied te bezoeken”, aldus een woordvoerder

Ook Natuurmonumenten heeft nog geen signalen gekregen over bijzonderheden in de natuurgebieden. ‘We hebben ook de indruk dat mensen vooral in hun eigen buurt blijven”, aldus een woordvoerster.

De gemeente Rheden heeft de toegangswegen naar de Posbank zondag voor gemotoriseerd verkeer afgesloten. Wandelen mag er wel in het populaire gebied, maar ook daar zijn geen berichten over grote drukte.

Staatsbosbeheer heeft in deze tijd ook oog voor de dieren. ‘Een beetje sneeuw en ijs kunnen dieren wel mee omgaan. Maar we houden het goed in de gaten voor als het lang aanhoudt.’