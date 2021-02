Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen maakt pas op de plaats

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is zondag ongeveer gelijk gebleven. In totaal zijn nu 1980 patiënten met Covid-19 opgenomen, 3 minder dan zaterdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Van de coronapatiënten zijn er 535 dusdanig ziek dat ze op de ic liggen, 12 minder dan zaterdag. Op de verpleegafdelingen liggen 1445 patiënten met Covid-19, 9 meer dan een dag eerder. Het LCPS heeft 13 patiënten naar een andere regio verplaatst, van wie er 2 op de ic liggen.

Of de daling nog lang zal doorzetten, is zeer de vraag. De extra besmettelijke Britse coronavariant is bezig aan een opmars en daardoor zou het aantal coronagevallen snel weer kunnen gaan toenemen. ‘Waar we op dit moment rekening mee houden is dat deze daling nog aanhoudt tot de tweede week van februari. Er is dan gerede kans dat de aantallen weer stijgen en blijven stijgen tot tenminste half maart”, zei voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) eerder.