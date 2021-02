KNMI neemt zondagmiddag besluit over code rood

Kaartjes voor maandag en dinsdag heeft het KNMI voorlopig geel gekleurd, het laagste van de drie waarschuwingsniveaus. Dat is vooral gedaan om alvast een waarschuwing voor aanhoudende gladheid te geven, legt een woordvoerster uit. Wanneer code rood wordt beëindigd is nog niet besloten, benadrukt ze.

Nadat het KNMI een definitief besluit heeft genomen, zullen de GGD’en beslissen hoe het de komende dagen verder moet met coronatesten en -vaccinaties. Vanwege het weeralarm zijn alle teststraten en vaccinatielocaties zondag gesloten.

De GGD Utrecht dacht zondag ten onrechte dat code geel al definitief voor maandag was afgegeven en meldde dat ‘alle vaccinatie- en teststraten in het gehele land weer open zijn’ op maandag. ‘Dat is voorbarig. We wachten af wat het KNMI aan het einde van de middag beslist”, reageert een woordvoerder van GGD-GHOR Nederland, de landelijke organisatie van GGD’en.