Ouwehand: Partij voor de Dieren bereid om mee te regeren

De Partij voor de Dieren is bereid om in een volgend kabinet mee te regeren, zegt partijleider Esther Ouwehand in Buitenhof. Eerder wilde ze dat nog niet, omdat de PvdD volgens haar meer een actiepartij is.

"De vraag is wel of anderen bereid zijn om met ons te regeren", zegt Ouwehand. Zij zelf ziet vooral wat in een groene, progressieve coalitie. Wel zegt ze te merken dat standpunten van haar partij, bijvoorbeeld over infectieziekten die van mens op dier springen, nu door de coronacrisis beter worden ontvangen in de Tweede Kamer.

Hoewel Ouwehand zegt bereid te zijn concessies te doen, wil ze nog niet vooruitlopen waarop. PvdD wil een reductie van de dieren in de bio-industrie van minstens 75 procent. De 50 procent die GroenLinks voorstelt, noemt ze "een goed begin", waarna wellicht een "tweede gesprek" erover zou volgen. Haar plan voor 75 procent reductie in de bio-industrie, kost ongeveer 26 miljard euro, zei ze in november vorig jaar.

Grondwet

Ook blijft ze bij haar punt dat dierenrechten vastgelegd moeten worden in de grondwet. Andere partijen willen hier gewone wetten voor, maar Ouwehand zegt al dat ze met een grondwetsvoorstel komt waar de Tweede Kamer zich over kan uitspreken.

Ouwehand hoopt op "8, 9 misschien 10 zetels". Op het moment haalt de partij ongeveer 7 zetels in de peilingen.