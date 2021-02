Enkele honderden demonstranten op Vrijthof in Maastricht

Enkele honderden mensen hebben zich zondagmiddag verzameld op het Vrijthof in Maastricht om te demonstreren tegen de coronamaatregelen. De politie heeft de demonstranten via een megafoon opgeroepen anderhalve meter afstand te houden.

Het gaat om een onaangekondigde demonstratie, aldus een woordvoerder van de gemeente. ‘Als deze coronaproof wordt voortgezet mag deze doorgaan”, aldus de woordvoerder.

Er is veel politie aanwezig, en ook de mobiele eenheid houdt een oogje in het zeil. Onder de demonstranten zijn ook gezinnen met kinderen. Enkelen hebben kartonnen borden bij zich met teksten tegen de coronamaatregelen. De politie controleert nu en dan deelnemers op hun identiteitsbewijs. In Maastricht geldt een noodverordening.

De demonstratie verloopt rustig. Anders dan in de rest van Nederland ligt in Zuid-Limburg geen sneeuw. Daardoor is het Vrijthof goed bereikbaar. Wel heeft het er geregend.