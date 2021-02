Regering VS schrapt migratiedeal Trump met Centraal-Amerika

Het gaat om overeenkomsten met El Salvador, Guatemala en Honduras waarmee de illegalen geen asiel in de VS konden aanvragen als ze dat niet eerst in de regio hadden geprobeerd. Het was een extra obstakel voor de Centraal-Amerikanen die vaak drie landgrenzen over moeten voor ze in de VS zijn. De Centraal-Amerikanen zijn aan de grens tussen Mexico en de VS verreweg de grootste groep die het land daar illegaal binnen wil.

Blinken zegt dat president Biden streeft naar samenwerking en een partnerschap met de landen in de regio. In de drie staten wonen naar schatting 34 miljoen mensen en voor de meesten is er geen vast werk met redelijk inkomen beschikbaar. De misdaad tiert er welig en is uiterst gewelddadig. Dat is onder meer een gevolg van het migratie- en vooral het justitiebeleid van eerdere Amerikaanse regeringen die zware criminelen die ouders uit die landen hadden, na hun celstraf naar Centraal-Amerika deporteerden.