Oostenrijkse bondskanselier zou Spoetnik-V-vaccin nemen

De Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz zou bereid zijn zich in te laten enten met het Russische coronavaccin Spoetnik-V, zodra dat is goedgekeurd door de Europese medicijnautoriteiten. ‘Het enige dat telt is de effectiviteit, de veiligheid en snelle beschikbaarheid, niet geopolitieke strubbelingen”, zei Kurz tegen de Duitse krant Welt am Sonntag.

Ook stelde de bondskanselier dat Oostenrijk er voor openstaat de Russische en wellicht ook Chinese vaccins in eigen land te gaan produceren, zodra die worden toegelaten tot de Europese markt. ‘Het gaat erom dat er zo snel mogelijk een veilig vaccin beschikbaar komt”, aldus Kurz. ‘Wie het maakt, doet er niet toe.’

De belangstelling voor Spoetnik is enorm gestegen nadat het Brits medisch tijdschrift The Lancet het vaccin positief had beoordeeld. Volgens het blad kan het middel wedijveren met de westerse vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna. Spoetnik-V is voor 91,6 procent effectief en niet gevaarlijk voor mensen die het krijgen.

Sceptische geluiden

De afgelopen maanden waren er in het Westen sceptische geluiden te horen over het eerste, uiterst snel ontwikkelde vaccin ter wereld. Het vaccin wordt in Rusland al langere tijd massaal gebruikt en ook andere landen vaccineren al met Spoetnik-V, waaronder EU-lid Hongarije. India en Brazilië, grote afzetmarkten voor het Russische vaccin, geven naar verwachting binnenkort groen licht.

De Europese medicijnwaakhond EMA heeft tot dusver de vaccins van farmaceuten Pfizer/BioNTech, Moderna en AstraZeneca goedgekeurd. Twee andere vaccins, van Janssen en Novavax, zijn nu in behandeling. Er is voor het Spoetnik-vaccin nog geen toelatingsaanvraag geweest, heeft het EMA laten weten. De in Amsterdam gevestigde organisatie heeft vorige maand gesproken met de Russische ontwikkelaars en uitgelegd hoe de aanvraagprocedure werkt.