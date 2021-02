Britten krijgen geen ‘vaccinatiepaspoort’ als ze zijn ingeënt tegen het coronavirus. De minister belast met het vaccinatieprogramma, Nadhim Zahawi, heeft dit zondag tegen Britse media gezegd. ‘We doen dat in deze vaccinatiecampagne zeker niet”, zei Zahawi. Hij raadt mensen aan die voor een reis naar het buitenland een inentingsbewijs nodig hebben, dat aan de huisarts te vragen.

De minister zei dat hij verwacht dat in het land in mei iedereen ouder dan 50 jaar gevaccineerd is. We enten nu duizend mensen per minuut in, zei Zahawi.