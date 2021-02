Temperatuur in hele land onder het vriespunt

Het sneeuwgebied heeft zich sinds zaterdagavond uitgestrekt tot alle provincies. Ook in het zuidoosten is het inmiddels gaan sneeuwen. De ijzel is daar overgegaan in sneeuwval. Ook in het uiterste zuiden, in Maastricht, wordt het langzaam wit. Alleen in het uiterste noorden langs de kust en op de Waddeneilanden is het nog droog.

Nederland ontwaakte zondagochtend in een witte wereld. De sneeuwlaag is niet overal even dik. Op de meeste plekken ligt tussen de 5 en 10 centimeter, in het oosten tot 20 centimeter. Op een enkele plek is een pak sneeuw van 30 centimeter gemeten. Het noorden moet het voorlopig met de minste hoeveelheid doen, maar daar komt in de loop van de dag nog sneeuw bij.

De harde wind in combinatie met sneeuw zorgt voor sneeuwjacht. Hierdoor ontstaan sneeuwduinen die voor het verkeer gevaarlijke situaties kunnen opleveren. Door de wind voelt het ook extra koud aan. De gevoelstemperatuur ligt volgens het weerbureau rond de -15.