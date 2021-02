Hoofdrol voor Kees Prins in nieuwe serie van makers Klem

BuZa vertelt over een minister van Buitenlandse Zaken (Prins) die wordt benoemd als zijn voorganger onverwachts overlijdt. Maar wanneer er allerlei politieke lijken uit de kast vallen en de ene crisis na de andere zich aandient, heeft hij grote moeite het vertrouwen van zijn staf te winnen.

BuZa is de nieuwe serie van Frank Ketelaar, de man achter grote hitseries als Overspel en Klem. Kees Prins was eerder te zien in Overspel. Jacob Derwig speelde eerder een hoofdrol in Klem. De opnames van BuZa gaan 8 februari van start. De serie moet later dit jaar op NPO 1 te zien zijn.