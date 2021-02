Kou hindert ook treinverkeer in westen Duitsland

De harde wind en sneeuw hebben ook in Duitsland voor veel verkeersproblemen gezorgd. Het is glad, er liggen sneeuwduinen op autosnelwegen en er zijn kapotte bovenleidingen boven het spoor. Het treinverkeer over lange afstanden was zaterdag al voor een groot deel uit voorzorg stilgelegd in het noorden van Nedersaksen, Hamburg en Sleeswijk-Holstein, maar zondag vielen ook in het zuidelijker gelegen Ruhrgebied treinen uit, onder meer op de belangrijke routes Düsseldorf-Duisburg-Essen en Dortmund-Hagen-Wuppertal.