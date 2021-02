Duizenden Myanmarezen demonstreren tegen coup

Duizenden mensen zijn zondag op de been in Yangon om te demonstreren tegen de staatsgreep in Myanmar. ‘We zullen vooruitgaan en doorgaan totdat we democratie hebben. Weg met de militaire dictatuur”, zei demonstrant Myo Win tegen persbureau AFP. Anderen liepen met spandoeken met teksten als: ‘We willen geen militaire dictatuur.’

Het is voor de tweede dag op rij dat er in Yangon wordt gedemonstreerd. Velen droegen rode kleding, de kleur van de Nationale Liga voor Democratie (NLD) van de afgezette leider Aung San Suu Kyi. Actievoerders maakten ook een gebaar waarbij ze drie vingers omhoog staken. Die begroeting was ook te zien bij protesten in Thailand en is afkomstig uit de boeken- en filmreeks The Hunger Games.

De coup volgde bijna een week geleden op een eclatante verkiezingsoverwinning van de NLD in november. De stembusgang bleek een afgang voor de partij waar de militairen op hadden gerekend. Zij claimen nu verkiezingsfraude en hebben de macht weer naar zich toegetrokken. Minstens rond de 150 leden van de regering, inclusief de president Win Myint, parlementariërs, hoge ambtenaren, activisten en journalisten zijn opgepakt. Zaterdag werd bekend dat ook de Australische economisch adviseur van Aung San Suu Kyi, Sean Turnell, is aangehouden.

In Myanmar, dat destijds Birma heette, werd in 1962 een militaire staatsgreep gepleegd waarmee officieren een op communistische leest geschoeide totalitaire staat vestigden die pas sinds het einde van de vorige eeuw heel langzaam vrijer is geworden. De ‘staatsraad’ waar de militairen mee regeerden werd pas in 2011 ontbonden.