Veel sneeuw in Oost-Brabant en noorden van Limburg

Op veel plaatsen in het midden en zuiden van het land valt momenteel sneeuw. Vooral in het oosten van Brabant en in het noorden van Limburg sneeuwt het al flink door, meldt Weer.nl zaterdagavond.

Op sommige plekken begint zich al een sneeuwdek te vormen. Door de harde wind is dat nog moeilijk meetbaar, maar op verschillende plekken ligt al zo’n 1 of 2 centimeter. In het zuiden van Limburg regent het en ook in Zeeland valt de neerslag nog hier en daar in vloeibare vorm of in de vorm van ijsregen. Het noorden is nog helemaal droog.

De verwachting is dat de sneeuwval zich de komende uren verder noordwaarts uitbreidt en daarbij intensiveert. Vanaf middernacht geldt code rood omdat door de combinatie van de sneeuw en de harde wind grote overlast wordt verwacht. Op veel plaatsen kan tot morgenavond 10 tot 20 centimeter sneeuw vallen, in het oosten en zuidoosten plaatselijk meer. In het noorden en in het uiterste zuiden lijken de hoeveelheden geringer te zijn.