Duitse politici vorig jaar 17 maal slachtoffer van fysiek geweld

Duitse politici hebben vorig jaar 17 maal lichamelijk letsel overgehouden aan fysiek geweld tegen hen, heeft het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken zaterdag bekendgemaakt. Eén van die gevallen betrof een poging tot moord. Het aantal misdrijven dat in Duitsland tegen politici wordt gepleegd, is fors gestegen als gevolg van de corona-epidemie, meldt het ministerie. Die misdrijven variëren van beledigingen en bedreigingen tot direct geweld.

In totaal werden er in de Bondsrepubliek maar liefst 2629 misdrijven tegen politici geregistreerd in 2020. In 2019 waren dat er nog 1674. In bijna de helft van de gevallen betrof het beledigingen. In bijna een zesde van de gevallen was er sprake van pogingen tot pressie en bedreigingen. In 228 gevallen werden eigendommen vernield en er werden 212 gevallen van haatzaaien geregistreerd. Er werd vorig jaar 78 keer geweld gepleegd tegen Duitse politici, waartoe het ministerie ook 48 gevallen van chantage rekent.

Zeker 374 van de strafbare feiten hadden te maken met de coronamaatregelen. Die hebber volgens het ministerie gezorgd voor ‘toegenomen protest en verzet tegen de staat en diens vertegenwoordigers, of zij die als politiek verantwoordelijk voor de beperkende maatregelen worden gezien”.

Geweld tegen politici in Duitsland is de afgelopen jaren geregeld in de aandacht. In de deelstaat Hessen werd de regionale bestuurder Walter Lübcke in 2019 vermoord door een neonazi, die vorige week donderdag tot een levenslange celstraf werd veroordeeld.

In 2015 pleegde een 44-jarige man met een mes een moordaanslag op de toenmalige Keulse burgemeesterskandidaat Henriette Reker. Zij overleefde het steekincident en werd uiteindelijk tot burgemeester gekozen. Zowel de pleger van de aanslag op Lübcke als die van de aanslag op Reker was gemotiveerd door vreemdelingenhaat en het ruimhartige beleid ten opzichte van asielzoekers dat beide politici voorstonden.