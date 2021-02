‘Italiaanse regering onder oud-ECB-topman Draghi stap dichterbij’

Een Italiaans zakenkabinet met oud-topman van de Europese Centrale Bank (ECB) Mario Draghi als premier is zaterdag een stap dichterbij gekomen doordat zo’n regering nu de voorwaardelijke steun heeft van de populistische Vijfsterrenbeweging en de rechtse partij Lega Nord. Die twee partijen zijn de grootste in het Italiaanse parlement.

Of die steun de weg definitief vrijmaakt voor een regering-Draghi is nog onduidelijk. Beide partijen hebben laten weten dat hun steun afhankelijk is van Draghi’s beleidsvoorstellen. Het kan zodoende nog even duren tot duidelijk is of Draghi op een parlementaire meerderheid kan rekenen.

Nu Draghi de eerste verkennende consultatieronde heeft afgerond, volgen komende week de gesprekken over kabinetsposten, een beleidsagenda en een regeringscoalitie.

De Vijfsterrenbeweging toonde zich zaterdag terughoudender dan de Lega Nord. Vito Crimi, de leider van die eerste partij, heeft een grote verlanglijst met groene en linkse beleidsprioriteiten aan het toekomstige kabinet voorgelegd in ruil voor politieke steun. Crimi sprak zaterdag anderhalf uur lang met Draghi.

Lega Nord-leider Matteo Salvini klonk enthousiast na zijn overleg met Draghi. De ontmoeting tussen Draghi en Salvini, die als uitgesproken eurosceptisch geldt, duurde slechts ongeveer drie kwartier. De Lega vindt het belangrijk dat de nieuwe regering ‘in het nationaal belang met geheven hoofd naar Brussel gaat”, aldus Salvini.

President Sergio Mattarella vroeg Draghi woensdag te proberen een nieuwe regering te vormen. De vorige regering, onder leiding van Giuseppe Conte, viel onlangs als gevolg van een breuk in de coalitie.