Chinezen brengen eerbetoon aan klokkenluider corona-uitbraak

Duizenden Chinezen hebben op sociale media een eerbetoon gebracht aan Li Wenliang, een van eerste artsen die publiekelijk alarm sloeg over de uitbraak van het coronavirus en een jaar geleden aan Covid-19 overleed. Li en een aantal andere dokters plaatsten in december 2019 berichten online waarin zij waarschuwden voor een virus dat leek op SARS. Zij werden toen door de politie gewaarschuwd voor het verspreiden van ‘geruchten”.

Li’s dood in februari vorig jaar dompelde veel Chinezen in rouw. Ook ontstond er veel woede richting de regering omdat die de corona-uitbraak niet doortastend genoeg zou hebben aangepakt. Daarbij klonk ook de roep om hervormingen.

De Chinese overheid doet er sindsdien alles aan om het beeld te scheppen dat er op efficiënte wijze is gereageerd op de corona-uitbraak. Kritische uitlatingen door Chinezen op internet worden uitgebreid gecensureerd.

Op de persoonlijke pagina van Li op Weibo, de Chinese variant van Twitter, delen Chinezen echter vrijelijk hun trauma’s van de uitbraak in de miljoenenstad Wuhan en de daaropvolgende lockdown. ‘Dokter Li, het weer is vandaag prachtig waar ik woon... iedereen om me heen doet zijn best in het leven, alles gaat goed, gelukkig Chinees nieuwjaar”, schreef een bezoeker in een reactie op Li’s allerlaatste bericht.

In Wuhan zijn vooralsnog weinig tekenen van rouw of herdenking te zien in het openbaar. Bij het ziekenhuis waar de 24-jarige oogarts voor het eerst collega’s waarschuwde wees vrijwel niets op de eerste herdenking van Li’s sterfdag, een groot contrast met de bloemenzee van een jaar geleden.