Een miljoen positieve coronatesten in Nederland

De miljoenste positieve coronatest van Nederland is zaterdag officieel geworden. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreerde zaterdag 4130 nieuwe besmettingen. Daarmee is het totale aantal bevestigde gevallen, bijna een jaar nadat het virus in Nederland is opgedoken, gestegen tot 1.001.894.

In werkelijkheid zijn waarschijnlijk veel meer mensen besmet geraakt met het virus. Niet iedereen die klachten heeft laat zich immers testen en sommige mensen dragen het virus bij zich zonder überhaupt klachten te krijgen. Aan het begin van de pandemie was de testcapaciteit bovendien laag. Een test doen was toen vaak simpelweg geen optie.

Nederland is het 21e land ter wereld met meer dan een miljoen positieve tests. De steden met de meeste inwoners tellen ook de meeste besmettingen: Amsterdam staat bovenaan, gevolgd door Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Ook in Tilburg, Almere, Eindhoven en Breda is het coronavirus in totaal bij meer dan 10.000 inwoners vastgesteld.

De eerste besmetting in Nederland werd op 27 februari vorig jaar vastgesteld bij een man uit het Brabantse Loon op Zand.