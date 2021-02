Ziekenhuizen klaar met vaccinatie eerste 40.000 medewerkers

Ziekenhuizen hebben alle circa 40.000 medewerkers in de acute zorgsector die al in aanmerking kwamen voor een coronavaccin hun tweede prik gegeven. ‘Zij zijn nu volledig gevaccineerd”, laat het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) weten. Het gaat om een relatief klein, maar essentieel deel van het ziekenhuispersoneel, iets meer dan 10 procent in totaal.