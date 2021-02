Regering VS: Houthi-rebellen niet meer aanmerken als terreurgroep

Oud-minister Mike Pompeo wees de rebellen in zijn laatste dagen in functie aan als terreurgroep, maar hulporganisaties waarschuwen dat de aanpak van de humanitaire crisis in Jemen daardoor bemoeilijkt wordt. ‘Ons besluit is volledig gebaseerd op de humanitaire gevolgen van de last minute beslissing van de vorige regering. De Verenigde Naties en humanitaire organisaties hebben sindsdien duidelijk gemaakt dat daarmee de humanitaire crisis alleen maar zal verergeren”, aldus Blinken.

In Jemen woedt sinds 2014 een bloedige burgeroorlog tussen de regering en de Houthi-rebellen, die dat jaar de hoofdstad van het land en een groot deel van het noorden onder controle kregen. De oorlog escaleerde toen Saudi-Arabië de regering te hulp schoot. De oorlog heeft tienduizenden burgers het leven gekost en miljoenen mensen op de vlucht gejaagd.

De VN waarschuwden dat een negatieve Amerikaanse beoordeling een grote hongersnood tot gevolg kan hebben. 80 procent van de Jemenieten heeft volgens de VN noodhulp nodig.