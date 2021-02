Biden wil niet dat Trump updates krijgt van inlichtingendiensten

Biden ziet liever niet dat Trump inzicht krijgt in de updates van de inlichtingendiensten. ‘Ik denk gewoon dat het niet nodig is om hem die inlichtingenbriefings te geven. Wat is de waarde daarvan? Wat voor impact heeft hij nou, behalve het feit dat hij misschien per ongeluk zijn mond voorbij praat”, aldus Biden in het interview met Norah O’Donnell van tv-zender CBS News.

In de Verenigde Staten is het gebruikelijk dat oud-presidenten ook na hun vertrek uit het Witte Huis af en toe op de hoogte worden gehouden door de inlichtingendiensten. Daarvoor is wel toestemming van de zittende president nodig. Volgens Amerikaanse media zou Trump tijdens zijn ambtsperiode nauwelijks interesse hebben getoond in de inhoud van de inlichtingenbriefings. Tijdens Trumps presidentschap stonden de briefings nauwelijks op de openbare agenda, terwijl ze bij Biden bijna dagelijks worden vermeld.