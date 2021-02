Burgemeester Aboutaleb: de verkiezingen moeten doorgaan

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam vindt dat de komende Tweede Kamerverkiezingen moeten doorgaan. Een paar van zijn collega’s spraken donderdag in het NRC hun zorgen uit en willen de verkiezingen van 17 maart uitstellen. Maar Aboutaleb deelt deze mening niet. ‘De verkiezingen moeten doorgaan”, zei hij in het televisieprogramma Jinek.

‘Het is een van de belangrijkste dingen die we hebben. Mensen moeten hun oordeel kunnen vellen over de politieke partijen en een nieuwe regering aan de macht helpen. Er worden voldoende maatregelen getroffen. Oudere mensen kunnen schriftelijk stemmen en er zijn extra kiesdagen. Het laatste wat je moet doen, is de verkiezingen uitstellen.’

Volgens Aboutaleb zijn er voldoende veiligheidsmaatregelen genomen. ‘We gaan in Rotterdam het aantal stemlocaties aanzienlijk uitbreiden om concentraties te vermijden en we gaan ook tenten buiten zetten om te stemmen. Ik weet ook dat alle collega’s hiermee bezig zijn dat op hun eigen manier te doen. We hebben duizenden mensen nodig, maar het is ons gelukt.’